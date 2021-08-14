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21:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Талибан» контролирует около 90% территории Афганистана

Неподконтрольным остался Кабул и одноименная провинция.

Источник: AFP 2021

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) на сегодняшний момент контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, чей корреспондент находится в Кабуле.

По информации телеканала, на сегодняшний день правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы. Радикалы контролируют большую часть территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

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