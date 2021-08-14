21:40 (мск), источник: ТАСС
СМИ: «Талибан» контролирует около 90% территории Афганистана
Неподконтрольным остался Кабул и одноименная провинция.
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ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) на сегодняшний момент контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, чей корреспондент находится в Кабуле.
По информации телеканала, на сегодняшний день правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.
После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы. Радикалы контролируют большую часть территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.
Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город