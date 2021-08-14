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23:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Алиев обвинил Армению в отсутствии ответа на мирный договор с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что она до сих пор не дала ответ о подписании предложенного Баку мирного договора. Об этом он заявил в эфире турецкого телеканала CNN Turk, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По словам азербайджанского лидера, Еревану неоднократно предлагалось признать территориальную целостность друг друга и начать процесс установления границ. Он уточнил, что если армянская сторона против этого, то она должна открыто заявить о своих намерениях.

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«Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому», — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что после признания территориальной целостности Азербайджана в регион придет долгосрочный мир, и Баку хочет этого. Кроме того, для обеспечения стабильной мирной ситуации есть конкретные предложения, такие как открытие дорог, восстановление торговых связей, создание Зангезурского коридора, который также послужит интересам Армении.

Алиев выразил надежду на продолжение усилий России для поддержания безопасности в регионе и выполнения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он заявил, что одним из ожиданий становится то, что Москва не вооружала Ереван, о чем российская сторона была уведомлена.

Ранее военный эксперт и журналист Виктор Баранец заявил, что периодические столкновения и приграничные стычки между Арменией и Азербайджаном невозможно прекратить с помощью миротворческих механизмов. По его словам, после подписания трехстороннего заявления между Ереваном, Баку и Москвой осталось множество людей, которые не считают итоги войны за Нагорный Карабах справедливыми, поэтому они будут препятствовать урегулированию.

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