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00:34 (мск), источник: ТАСС

Байден считает, что продолжение военного присутствия США в Афганистане не изменит ситуацию

Президент Соединенных Штатов назвал неприемлемым «бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны».

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Продолжение присутствия сил США в Афганистане не изменит ситуацию, если афганские военные не смогут удержать страну. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении американского президента Джо Байдена.

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«За 20 лет войны в Афганистане США отправили своих лучших молодых мужчин и женщин, вложили около $1 трлн, обучили более 300 тыс. афганских солдат и сотрудников полиции, обеспечили их современной техникой и поддержали их ВВС, — сказал Байден. — <…> Еще один год или пять лет американского военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну. Для меня неприемлемо бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны».

По мнению нынешнего главы Белого дома, соглашение предыдущей администрации США с талибами оставило движение «в сильнейшей позиции с военной точки зрения с 2001 года».

«Я стал четвертым президентом, который перенял американское военное присутствие в Афганистане. <…> Я не стал бы и не буду перекладывать эту войну на пятого президента», — отметил он.

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