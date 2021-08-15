Байден считает, что продолжение военного присутствия США в Афганистане не изменит ситуацию

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Продолжение присутствия сил США в Афганистане не изменит ситуацию, если афганские военные не смогут удержать страну. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении американского президента Джо Байдена.
«За 20 лет войны в Афганистане США отправили своих лучших молодых мужчин и женщин, вложили около $1 трлн, обучили более 300 тыс. афганских солдат и сотрудников полиции, обеспечили их современной техникой и поддержали их ВВС, — сказал Байден. — <…> Еще один год или пять лет американского военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну. Для меня неприемлемо бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны».
По мнению нынешнего главы Белого дома, соглашение предыдущей администрации США с талибами оставило движение «в сильнейшей позиции с военной точки зрения с 2001 года».
«Я стал четвертым президентом, который перенял американское военное присутствие в Афганистане. <…> Я не стал бы и не буду перекладывать эту войну на пятого президента», — отметил он.