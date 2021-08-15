05:38 (мск), источник: ТАСС
Трамп назвал ситуацию в Афганистане «некомпетентностью» нынешней администрации США
По версии американского
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«Он [Байден] убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у “Талибана” [запрещенное в РФ движение] даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», — утверждается в распространенном в субботу вечером заявлении республиканца.
По версии Трампа, талибы больше не боятся или не уважают США.
«Какой будет позор, когда “Талибан” поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал