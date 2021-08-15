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06:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы без боя взяли город Джелалабад

Силы террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) заняли Джелалабад, пятый по величине город Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников. По их заявлению, глава города сдал его талибам. Источник агентства в западных службах безопасности подтвердил сдачу Джелалабада. Столица Афганистана Кабул осталась последним крупным городом, за которым еще сохраняется контроль правительственных сил.

Источник: AFP 2021

«В Джелалабаде нет боев, потому что губернатор сдался “Талибану”. Позволить “Талибану” пройти — единственный способ, которым можно было спасти жизни мирного населения», — сообщил афганский чиновник, находящийся в городе.

Местный депутат Абрарулла Мурад сообщил Associated Press, что талибы заняли Джелалабад после того, как старейшины провели переговоры, приведшие к падению правительственных сил. Агентство также отмечает, что в интернете появились видео, согласно которым представители «Талибана» заняли офис губернатора.

Джелалабад — столица провинции Нангархар. Город находится на востоке Афганистана, неподалеку от границы с Пакистаном. Талибы сохраняли контроль над Джелалабадом с 1996 по 2001 годы.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. В ночь на 5 августа по московскому времени президент США Джо Байден поручил направить еще 1 тыс. американских военных в Афганистан. При этом он сказал, что не намерен оставлять пятого президента США с войной в Афганистане, и дальнейшее присутствие войск не изменило бы ситуацию в стране.

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