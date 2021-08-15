«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное

Главное к 17:00
- Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» в воскресенье окружили столицу Афганистана — Кабул. Они объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана.
- В МВД страны заявили, что штурма города не будет и пообещали мирную передачу власти. Талибы пообещали, что военного взятия столицы не будет.
- Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, сообщило РИА Новости и афганское Tolo News.
- Днем между талибами и властями шли переговоры.
- Главой переходного правительства станет экс-глава МВД Али Ахмад Джалали.
Ситуация в Афганистане
В воскресенье, 15 августа, силы «Талибана» начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. Это последний крупный город, находящийся под контролем правительства. Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа — их отдали практически без боя. На следующий день талибы встали уже в 50 км от Кабула, когда взяли город Пули-Алам. 14 августа пал Мазари-Шариф, который считался опорным пунктом афганских властей на севере. Утром 15 августа был сдан Джелалабад — последний, не считая столицы, крупный город, который был под контролем правительства.
В заявлении талибов, которое приводит Al Arabiya, говорится, что «в Кабуле нет боевых действий и движение «установило контроль над всем Афганистаном». Иностранцам разрешено покинуть Кабул, заявили в «Талибане». При этом они могут и остаться в случае, если зарегистрируют свое присутствие у движения.
Талибы заявили, что женщины смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб. По данным агентства AP, боевики вплотную подошли к столице, заняв районы Калакан, Карабаг и Пагман. Al Arabiya сообщила о столкновениях талибов с афганской армией на севере и юге Кабула.
В президентском дворце в Кабуле начались переговоры властей с делегацией «Талибана» о передаче власти. В МВД страны ранее пообещали, что она пройдет мирно, Кабул не подвергнется нападению и правоохранительные органы обеспечат безопасность города.
Днем Al Arabiya сообщала, что президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. По данным Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.
К вечеру афганский портал Tolo News, источник РИА Новости в посольстве России в Афганистане сообщили о бегстве президента. По данным таджикского Asia Plus, он улетел в Таджикистан.
«Талибан» заявил, что приказал своим силам «стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город», пока идут переговоры. Боевики готовы обеспечить безопасный коридор всем желающим покинуть страну.
Посольству России талибы гарантировали безопасность; в МИД заявили, что пока не планируют эвакуацию дипмиссии.
«Талибан» перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. К середине августа они контролировали больше половины провинций страны и захватили основные крупные города, за исключением Кабула. К утру воскресенья, 15 августа, «Талибан» захватил все погранпереходы Афганистана, покинуть страну можно было только через аэропорт Кабула.
Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что Вашингтон даст «решительный ответ» талибам в случае, если американский персонал в Афганистане подвергнется опасности.
Один из лидеров сил, способных дать отпор талибам, маршал Абдул Рашид Достум (этнический узбек) находится в Узбекистане. Он приехал туда, после того как северная провинция Балх со столицей Мазари-Шариф перешла под контроль талибов.
Реакция соседних стран
- МИД Узбекистана сообщил, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью.
- Ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток пересечения ее беженцами нет, сообщил «РИА Новости» источник в погранслужбе Таджикистана. 13 августа погранслужба страны также сообщала о спокойной ситуации на границе — скопления беженцев или попытки перейти границу Афганистана с Таджикистаном не наблюдалось.
- Пакистан закрыл некоторые погранпереходы на границе с Афганистаном.
- Президент России Владимир Путин в воскресенье обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Международная реакция
- ЕС необходимо пересмотреть правила миграции и предоставления убежища из-за событий в Афганистане и Белоруссии, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Афганистане «результатом очередного исторического эксперимента США».
- США продолжают эвакуацию персонала своего посольства. Эвакуировать своих дипломатов также намерены Швеция, Германия, Япония.
- Парламент Великобритании будет отозван с каникул для обсуждения ситуации в Афганистане 18 августа.
Почему правительственные силы пали так быстро
Наступление талибов началось в мае. 6 августа они взяли первую столицу провинции, после чего каждый день под их контроль переходило все больше районов и провинциальных столиц.
Одна из стратегических ошибок, допущенных афганской армией — отступление и сдача маленьких уездов и городов, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. «Возможно, в правительстве думали о переброске сил, берегли их, но случился в итоге эффект домино», — сказал он РБК. Кроме того, добавляет эксперт, у афганской армии не было большого военного преимущества перед талибами. «Да, на афганскую армию было потрачено много денег. Но вы посмотрите просто по вооружению. То, что называлось танками, — это не танки. И в условиях партизанской борьбы они не давали сильного преимущества. Нужна была авиация, хорошо подготовленный спецназ, чего не было», — говорит он.
«Афганские силы уже давно имели проблемы с боевым духом и желанием драться с «Талибаном», — сказал CNN Картер Малкасян, бывший советник Объединенного комитета начальников штабов. По его мнению, постоянные военные успехи талибов деморализовали армию.
Защищавшие районы по всей стране неделями не получали подкрепления — ни продовольствия, ни оружия, рассказывали сражавшиеся против талибов в провинции Бадахшан The Wall Street Journal. Не удивительно, что в этой ситуации люди предпочли просто уйти с позиций, пересказывает газета рассказ одного из них: «Мы не получали никакой помощи от центрального правительства, поэтому район пал без каких-либо боевых действий». Численность национальной армии и полиции Афганистана оценивалась в 350 тыс. человек, в их развитие США и союзники вкладывали средства, президент США Джо Байден весной выражал уверенность, что уходя из страны, союзники оставляют хорошо тренированные силы. Однако в интервью в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что «афганские силы не смогли защитить страну».
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