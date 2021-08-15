Блинкен: талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска

17:00 (мск), источник: ТАСС
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«Если бы президент [США Джо Байден] решил сохранить присутствие в Афганистане после 1 мая, атаки бы в отношении наших сил возобновились. Наступление, которое вы видите по всей стране, началось бы, и мы бы вернулись к войне с “Талибаном”», — отметил Блинкен.
«Как и мы говорили ранее, мы находились в Афганистане с одной целью — разобраться с теми, кто осуществил нападение 11 сентября 2001 года. За эти двадцать лет мы привлекли их к ответственности, мы значительно сократили угрозу, которую представляла “Аль-Каида” (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане для США, — сказал он. — <…> Мы выполнили наши цели».
Идея о поддержании
статус-кво,сохранении наших войск здесь просто неправильна.
Стратегические соперники Соединенных Штатов в мире больше всего хотели бы, чтобы американцы остались в Афганистане еще на
«Я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане еще на год, на пять лет, на десять лет», — сказал он.
Военные силы Афганистана, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона, продемонстрировали неспособность обеспечить защиту страны быстрее, чем предполагали в США, заявил также госсекретарь. По его словам, США инвестировали миллиарды долларов на укрепление армии Афганистана, «создав современные вооруженные силы с самым передовым вооружением». «Но важен тот факт, что мы видим, как эти силы оказались неспособны защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали», — сказал глава американской дипломатии.
«Но важен тот факт, что мы видим, как эти силы оказались неспособны защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали», — добавил госсекретарь.
Соединенные Штаты могут признать такое правительство Афганистана, которое будет соблюдать права человека и не станет укрывать террористов, заявил Блинкен.
«Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не укрывает террористов — это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать», — сказал он.
«В случае же с правительством, которое не делает этого, которое не соблюдает базовые права своего народа, в том числе женщин и девочек, которое укрывает террористические группы, которые строят планы нападения на США или наших союзников и партнеров, конечно же, это [признание] не произойдет», — подчеркнул Блинкен.
Блинкен подчеркнул, что международное сообщество, с его точки зрения, должно задействовать все «экономические, дипломатически и политические» рычаги давления, чтобы заставить новые власти Афганистана соблюдать права человека. «Я хочу убедиться в том, что если “Талибан” не будет это делать, находясь у власти, то их на самом деле будут ждать штрафные меры», — добавил госсекретарь.