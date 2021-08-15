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21:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане

Российские власти не будут торопиться признавать режим талибов (движение «Талибан»; признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

Источник: AP 2021

«Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — сказал господин Каублов. Также он сообщил, что рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством страны.

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«Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», — сказал Замир Кабулов.

По его словам, посол РФ в Кабуле проведет в понедельник встречу с представителем «Талибана».

Утром отряды движения «Талибан» (признано террористическим в РФ и запрещено) вошли в Кабул, но не стали его штурмовать. Вместо этого талибы начали переговоры с официальными властями Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку.

В посольстве РФ в Кабуле «Ъ» сообщили, что, по их информации, президент Гани бежал из президентского дворца и его местонахождение неизвестно. Также в посольстве сообщали, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане.

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