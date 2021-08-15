Россия не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане

«Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — сказал господин Каублов. Также он сообщил, что рассчитывает на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством страны.
«Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», — сказал Замир Кабулов.
По его словам, посол РФ в Кабуле проведет в понедельник встречу с представителем «Талибана».
Утром отряды движения «Талибан» (признано террористическим в РФ и запрещено) вошли в Кабул, но не стали его штурмовать. Вместо этого талибы начали переговоры с официальными властями Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку.
В посольстве РФ в Кабуле «Ъ» сообщили, что, по их информации, президент Гани бежал из президентского дворца и его местонахождение неизвестно. Также в посольстве сообщали, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане.