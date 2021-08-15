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23:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ракеты вредной дальности

США возрождают в Европе артиллерийское командование времен холодной войны.

Источник: AP 2021

О планах размещения в Германии нового подразделения — межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF) — в конце минувшей недели сообщило командование американских сухопутных сил в Европе и Африке. Новую экспериментальную группу планируется развернуть в Майнц-Кастеле под Франкфуртом к октябрю.

Предполагается, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в группу войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве. Оснащена она будет наиболее современными ударными системами, в том числе теми, которые сейчас только находятся в разработке.

Руководить группой будет создаваемое вновь специальное командование — 56-е командование полевой артиллерии, возглавит которое двухзвездный генерал Стивен Мараниан.

«Это очередной шаг вперед для военного присутствия (США.— “Ъ”) в Европе, которое в последние годы расширилось из-за опасений становящейся все более агрессивной России», — пишет Stars and Stripes.

Издание напоминает: в годы холодной войны именно 56-е артиллерийское командование отвечало за эксплуатацию ядерных ракет средней дальности Pershing II — одного из символов «кризиса евроракет» между НАТО и СССР.

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В ответ на наращивание на европейской территории СССР количества баллистических ракет средней дальности, прежде всего «Пионеров» (SS-20), члены Североатлантического альянса на саммите 1979 года одобрили так называемое двойное решение НАТО. Оно подразумевало, что США постепенно разместят на территории Западной Европы до 600 мобильных ракет средней дальности — баллистических Pershing II и крылатых ракет BGM-109G, версию Tomahawk наземного базирования. Одновременно СССР предлагалось вступить с США в переговоры об уничтожении этого класса вооружений.

Результатом этого процесса стало подписание в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении. А в 2020 году представители администрации президента США Дональда Трампа дали понять, что хотят повторить сценарий «двойного решения НАТО», чтобы добиться уступок от России. Судя по всему, новая администрация решила продолжить эту линию.

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков говорит, что у обнародованных Пентагоном планов есть ряд важных аспектов. Во-первых, по его словам, MDTF станет первым эксплуатантом создаваемых сейчас новых армейских ракетных комплексов средней дальности — сухопутных версий морских ракет Tomahawk и гиперзвуковых комплексов большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon).

«Пока планируется разместить пять групп этого “ракетного спецназа”: две — в Индо-Тихоокеанском регионе, одну — в Арктике, резервную — на континенте и одну — в Европе. Американцы еще раз напомнили таким образом, что они не отказываются от планов развернуть ракеты средней дальности в Европе и не интересуются предложенным Россией мораторием», — отмечает он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в 2019 году предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а в 2020-м обновил свое предложение, заявив о готовности сделать мораторий верифицируемым.

Однако в Североатлантическом альянсе российскую инициативу отвергли.

По словам Александра Ермакова, президент США Джо Байден ведет себя в этой сфере даже более наступательно, чем Дональд Трамп, который планировал вывести часть американского контингента из Германии (до 12 тыс. солдат).

«Здесь же мы видим, наоборот, наращивание сил за счет 500 военнослужащих европейской MDTF, которым, вопреки прогнозам, страну и место базирования подобрали даже раньше аналогичной группы в Индо-Тихоокеанском регионе», — отмечает он. Выбранное для командования название, отсылающее к одному из самых напряженных периодов холодной войны, эксперт называет «весьма символичным».

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий также считает, что старое название новой структуре дали неслучайно. «В свое время 56-е командование было расформировано, после того как лишилось всего своего вооружения в результате заключения ДРСМД. Его восстановление — кивок не просто в сторону холодной войны, но ее самой опасной ракетной составляющей, — говорит эксперт.— Конечно, пока у США нет сухопутных систем средней дальности, которые можно было бы перебросить в Европу. Но их появление ожидается в течение ближайших нескольких лет». По его словам, это добавляет срочности поиску российско-американских договоренностей по ракетам средней дальности. Напомним, власти РФ обещали не размещать подобные системы на европейской части своей территории до того момента, пока такие ракеты не появятся в Европе.

Елена Черненко

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