23:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Ракеты вредной дальности
США возрождают в Европе артиллерийское командование времен холодной войны.
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О планах размещения в Германии нового подразделения — межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF) — в конце минувшей недели сообщило командование американских сухопутных сил в Европе и Африке. Новую экспериментальную группу планируется развернуть в
Предполагается, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в группу войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве. Оснащена она будет наиболее современными ударными системами, в том числе теми, которые сейчас только находятся в разработке.
«Это очередной шаг вперед для военного присутствия (США.— “Ъ”) в Европе, которое в последние годы расширилось
Издание напоминает: в годы холодной войны именно 56-е артиллерийское командование отвечало за эксплуатацию ядерных ракет средней дальности Pershing II — одного из символов «кризиса евроракет» между НАТО и СССР.
В ответ на наращивание на европейской территории СССР количества баллистических ракет средней дальности, прежде всего «Пионеров» (SS-20), члены Североатлантического альянса на саммите 1979 года одобрили так называемое двойное решение НАТО. Оно подразумевало, что США постепенно разместят на территории Западной Европы до 600 мобильных ракет средней дальности — баллистических Pershing II и крылатых ракет BGM-109G, версию Tomahawk наземного базирования. Одновременно СССР предлагалось вступить с США в переговоры об уничтожении этого класса вооружений.
Результатом этого процесса стало подписание в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении. А в 2020 году представители администрации президента США Дональда Трампа дали понять, что хотят повторить сценарий «двойного решения НАТО», чтобы добиться уступок от России. Судя по всему, новая администрация решила продолжить эту линию.
Эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков говорит, что у обнародованных Пентагоном планов есть ряд важных аспектов.
«Пока планируется разместить пять групп этого “ракетного спецназа”: две — в
Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в 2019 году предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а в 2020-м обновил свое предложение, заявив о готовности сделать мораторий верифицируемым.
Однако в Североатлантическом альянсе российскую инициативу отвергли.
«Здесь же мы видим, наоборот, наращивание сил за счет 500 военнослужащих европейской MDTF, которым, вопреки прогнозам, страну и место базирования подобрали даже раньше аналогичной группы в
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант
Елена Черненко