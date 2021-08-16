01:17 (мск), источник: ТАСС
Al Jazeera: представитель талибов объявил о том, что «война в Афганистане окончена»
По словам Мохаммада Наима, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в стране.
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КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.
«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — подчеркнул Наим.
По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане. «Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции», — заверил представитель радикалов.
Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что «Талибан» обеспечит «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране». Кроме того, Наим пообещал безопасность «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу [с талибами]».
В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.