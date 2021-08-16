Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скончалась актриса из фильма «Москва слезам не верит» На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая
Фоторепортажи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
04:53 (мск), источник: Известия

Рассекречены документы о готовности Японии в 1944 году применить чумную бомбу

ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «РИА Новости».

Источник: AP 2021

Среди материалов фигурируют протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных, начиная с 1945 года и до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы представлены впервые.

В одном из документов говорится, что Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, где тот свидетельствует, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

Читайте также
Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50−100 м над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения.

В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Выживших подвергали повторным опытам вплоть до их смерти.

В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 году руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство «бактериологической массы», что свидетельствует о решительной подготовке к бактериологической войне.

Всего, по разным оценкам, за время существования отряда 731 в стенах лабораторий погибло от 3 до 10 тыс. человек.

Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа в декабре 1949 года приговорил Отодзу Ямаду к 25 годам лагерей. Создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Один — и дома: авиабилеты по туристическим маршрутам обязались продавать по рублю
Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования
МИД: Россия не будет спешить с признанием режима талибов
Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
В Роспотребнадзоре назвали способы восстановиться после COVID-19
Представитель талибов объявил об окончании войны в Афганистане
Звезда сериала готова купить лошадь, которую избили на Олимпиаде
Правительство уточнило правила подключения домов к электросетям
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Авто
Ивлеева и еще 5 блогеров, которые поплатились за нарушение ПДД Полиция уже давно взяла на заметку автомобильных блогеров, которые хвастаются в сети нарушениями. Теперь пренебрежение ПДД не сходит любителям славы с рук
Кино
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Мать нашла сына спустя 52 года после разлуки Она надеялась на встречу
Леди
Леонид Агутин взбудоражил публику голым торсом Артист впечатлил фанатов новым фото
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь