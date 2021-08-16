Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса — о причинах провала афганского проекта США
Молниеносная победа талибов — это шок для Америки и всего Запада, а одна из главных причин провала — неспособность афганских властей справиться с повальной коррупцией. Так мировая пресса оценивает события в Афганистане.
Бойцы «Талибана» в провинции Лагман. Талибы за 9 дней взяли все региональные центры и столицу Афганистана. Афганская армия растворилась в воздухе. | Источник:AFP 2021
Трагический конец мечты
New York Times в редакционной статье «Трагедия Афганистана» (нужна подписка) называет молниеносный захват «Талибаном» (запрещенная в России организация) Кабула «невыразимой трагедией».
«Это трагедия, потому что американская мечта о том, чтобы быть “незаменимой нацией” в деле построения мира, где правят ценности гражданских прав, равноправия женщин и религиозной терпимости, оказалась именно что мечтой», — пишет New York Times.
То, что после ухода американцев власть снова возьмут талибы, было ясно давно, — пишет газета, — и эту войну все равно надо было заканчивать, но такое ее окончание — это еще и трагедия для тех афганцев, которые поверили в эту мечту, участвовали в попытках построения современного общества, и администрация Байдена должна была позаботиться о том, чтобы защитить их.
«Вина за эту беду лежит не на одном президенте Байдене, но его администрация должна исправить ошибки, совершенные при планировании выхода. Как бы там ни было, армия США — это мощнейшая логистическая сила, и она должна свернуть горы, но спасти людей, которые рисковали всем ради лучшего завтра», — призывает New York Times.
Среди причин быстрого падения правительства Ашрафа Гани газета, как и многие другие издания мира, отмечает невероятную коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью.
Международный обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих отчетах и заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые они потратили за 20 лет 88,3 млрд долларов.
При этом и независимые эксперты, и многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.
Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье.
Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить.
Батальоны-призраки
Французская Le Monde тоже разбирает причины молниеносного развала афганской армии и напоминает о том, о чем говорят многие эксперты — о приписках и мертвых душах в афганской армии.
Газета напоминает, что, по словам самих же американских военных, афганцы создавали целые «батальоны-призраки», чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их.
«46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом», — приводит Le Monde данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле.
Газета напоминает, что по требованию президента Ашрафа Гани американские военные с 2017 года перестали публиковать данные о потерях и дезертирстве среди своих подопечных, афганских военных, и это способствовало еще большему искажению картины.
В другой статье Le Monde, как и вся мировая пресса сегодня, сравнивает падение Кабула с падением Сайгона, столицы Южного Вьетнама, в 1975 году и напоминает между прочим, что Сайгон пал только через два года после вывода американских войск.
Дважды эксперт по несостоявшимся государствам
Еще 4 августа у президента Ашрафа Гани были силы улыбаться. Теперь он — беженец | Источник:AFP 2021
«Президент Афганистана Ашраф Гани гордился статусом одного из ведущих мировых экспертов по несостоявшимся государствам, а в итоге стал свидетелем краха его собственного правительства», — пишет Франс пресс в статье-портрете бежавшего афганского лидера.
«Его избрали в 2014 году за обещания перестроить Афганистан. Но теперь 72-летнего Гани будут помнить как человека, не сумевшего победить глубоко укоренившуюся коррупцию в афганской власти — коррупцию, которая, очевидно, и привела его к краху», — считает агентство.
До возвращения на родину Гани был видным ученым-экономистом в США, а затем высокопоставленным сотрудником Всемирного банка.
Британия срочно отправила 600 десантников обеспечивать эвакуацию из Кабула. Бойцы 16-й десантной бригады летят в Кабул | Источник:Reuters
Трамп подложил свинью
Washington Post в эссе о падении Ашрафа Гани напоминает (как и Le Monde, и многие другие американские и европейские издания), что его позиции сильно подорвала прошлогодняя сепаратная, без согласия Гани, сделка администрации Трампа с талибами.
Гани можно много в чем обвинять, констатирует газета: он был высокомерен, непоследователен в политике, не желал концентрироваться на решении конкретных, самых насущных задач.
«Но, пусть критики и называли его наглым и жестким, его сила и влияние были подорваны американцами, которые в 2020 году заключили с талибами пакт, противоречивший интересам Афганистана и приведший к освобождению из тюрем тысяч талибов, чему Гани отчаянно сопротивлялся», — пишет Washington Post на своем сайте.
Нейтралитет Москвы и намеки на тайную сделку
Российская «Независимая газета» цитирует, в частности, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, который полагает, что Москва будет придерживаться нейтралитета в отношении талибов и ситуации в Афганистане и что «Талибан» «вряд ли будет посягать на границы среднеазиатских государств».
По его словам, с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. «Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется», — заявил дипломат.
По мнению Сотникова, талибы сконцентрируются на внутриафганских делах, а во внешней политике будут прежде всего ориентироваться на поддерживающие их Катар и Саудовскую Аравию.
«Независимая газета» и «Коммерсант» высказывают предположение, что бескровная сдача талибам Кабула и власти в стране могла быть результатом некой закулисной сделки с участием мировых держав, но сколь-нибудь подробных разъяснений авторы обеих газет не дают.
Глава МИД Хайко Маас и правительство Германии в целом тоже, как и американцы, оказались не готовы к такому развитию событий в Афганистане, — считают немецкие журналисты | Источник:AFP 2021
Шокирующая наивность
Оценка президентом США Джо Байденом ситуации в Афганистане была совершенно ошибочной и потрясающе наивной, — считает немецкая газета Die Welt.
Корреспондент этой газеты в США Даниэль Фридрих Штурм напоминает, что еще в июле Байден говорил, что талибы вряд ли захватят власть в Афганистане после ухода солдат западных стран.
«А теперь Белый дом озабочен схожестью момента с бегством из Сайгона, а Америка задается вопросом, чем вообще занимались ее спецслужбы, — пишет корреспондент Die Welt. — Байденовские планы организованного выхода из Афганистана рассыпались как карточный домик».
Берлин тоже не подготовился
Обозреватель «Немецкого радио» Клаус Ремме считает, что Германия в эти последние месяцы и недели вела себя в отношении Афганистана точно так же, как и США — то есть, совершенно не подготовилась к такому развитию событий.
В итоге, по ощущениям Ремме, ситуацию можно описать простой формулой «спасайся кто может».
Если из кабульского аэропорта спешно отправленные самолеты еще смогут вывезти людей, то в других городах сотни и тысячи тех, кто работал и с американцами, и с немцами оказались в безвыходном и смертельно опасном положении.
«Федеральное правительство реагирует слишком запоздало, оно не было готово. Конечно, возможностей повлиять на график ухода американцев у него было немного. Но ведь уже при Трампе было ясно, что выход из Афганистана может случиться внезапно и без предупреждения», — пишет Ремме.
Теперь, по мнению обозревателя «Немецкого радио», Германия хотя бы должна немедленно, по ускоренной процедуре, принять всех, кто сотрудничал с немецкими военными, НКО и прессой — точнее, тех из них, кто сможет выбраться из страны.
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