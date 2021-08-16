Израиль исключил Россию из ряда стран, запрещенных для посещения в пандемию

Ведомство утвердило страны красного и желтого списков. Красный — это список стран, посещение которых требует разрешения властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (примерно 115 тыс. руб.). В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция.
Желтый список включает в себя государства, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. Теперь в нем находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже вакцинированным.
В марте 2021 года Израиль возобновил двустороннее авиасообщение со всеми странами. Разрешение не касалось возобновления туристических полетов. В июле ожидалось открытие страны для вакцинированных туристов, которое позже было перенесено на август, а потом отложено на неопределенный срок.