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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль исключил Россию из ряда стран, запрещенных для посещения в пандемию

Израильский Минздрав добавил в список разрешенных для посещения в пандемию стран Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР. Перечень стран размещен на сайте Министерства здравоохранения еврейского государства.

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Источник: AP 2021
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Ведомство утвердило страны красного и желтого списков. Красный — это список стран, посещение которых требует разрешения властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (примерно 115 тыс. руб.). В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция.

Желтый список включает в себя государства, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. Теперь в нем находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже вакцинированным.

В марте 2021 года Израиль возобновил двустороннее авиасообщение со всеми странами. Разрешение не касалось возобновления туристических полетов. В июле ожидалось открытие страны для вакцинированных туристов, которое позже было перенесено на август, а потом отложено на неопределенный срок.

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