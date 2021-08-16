Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 августаНачало "Золотой лихорадки", основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события
Фоторепортажи
10Затопления в Керчи
12Взрыв в автобусе в Воронеже
11:50 (мск), источник: Ведомости

Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для рассчитывающих на помощь США

Ситуация с падением проамериканского правительства Афганистана под напором «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) является уроком для стран, рассчитывающих на помощь США, заявил экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.

Источник: Reuters

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — написал Саакашвили в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «если бы грузинская армия (в 2008 г. — Прим. ред.) героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы».

Тогда, после того как российские войска вошли в грузинские Гори и Поти во время войны в Южной Осетии и были на пути к грузинской столице, американцы направили в аэропорт Тбилиси свои военно-транспортные самолеты, а в Черное море — военные корабли.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

«Это касается осенних планов России насчет Украины (информации о сосредоточении российских войск во время обострения в Донбассе в марте-апреле 2021 г. — Прим.ред.). Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь», — подчеркнул Саакашвили.

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 День, когда пал Кабул
Вакуум авторитета
Хаос, паника и стрельба в аэропорту Кабула: есть погибшие
Яна Куницкая забеременела от бразильского бойца UFC
В Москве истек срок обязательной вакцинации сотрудников
Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты в три страны
Гидрометцентр назвал сроки сохранения аномально теплой погоды
Софья Великая прокомментировала зарплаты российских футболистов
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Авто
Водитель «Джипа» заехал прямо в метро и всех удивил (фото) Владельцу белого внедорожника удалось попасть в тоннель и какое-то время двигаться по трамвайным рельсам
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 975
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 518
Забавные картинки 441
Леди
Конкурс «Миссис Россия» выиграла женщина из Кузбасса В конкурсе приняли участие 23 мамы из разных городов
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь