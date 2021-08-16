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13:58 (мск), источник: Известия

ЦИК провел жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 августа прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах в Госдуму восьмого созыва. Согласно ее итогам, под первым номером в бюллетене будет стоять КПРФ. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, он вытянул из лототрона шар с номером один.

Источник: Известия

В первую тройку также вошли «Зеленые» и ЛДПР. «Новые люди» получили четвертый номер, «Единая Россия» — пятый, «Справедливая Россия» — шестой, «Яблоко» — седьмой.

Следом позиции распределились таким образом: Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России». Номера с 11-го по 13-й в бюллетене займут «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива» и «Родина».

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«Партия пенсионеров» предоставила право тянуть жребий заместителю председателя центрального совета партии Андрею Широкову. Он последним вытянул из лототрона шар под номером 14.

В жеребьевке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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