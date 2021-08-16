Спецпредставитель президента РФ: бежавший глава Афганистана Гани заслуживает суда

«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности», — заявил Замир Кабулов в интервью телеканалу «Звезда». Также он отметил, что пока Россия удовлетворена поведением талибов (радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ).
Со своей стороны, пресс-секретарь посольства России в Афганистане Никита Ищенко рассказал «РИА Новости», как Ашраф Гани пытался вывезти из Кабула деньги:
Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле.
Точное местонахождение Ашрафа Гани на текущий момент не известно. Ранее его охранник рассказал, что экс-президент прибыл в Ташкент вместе с супругой. СМИ сообщали, что он мог бежать в Таджикистан. При этом ни Узбекистан, ни Таджикистан не подтвердили, что Ашраф Гани находится на их территории.
Таджикская служба «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) — «Радио Озоди» со ссылкой на источники сообщает, что Ашраф Гани прибыл в Душанбе и вскоре улетел в Оман. По информации издания, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета экс-президента через территории этих стран. Иранское агентство Mehr сообщает, что Гани может находится в Омане, откуда попытается вылететь в США.