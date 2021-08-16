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17:59 (мск), источник: РБК

В МИДе назвали условие для исключения талибов из списка террористов

Кабулов сообщил, в каком случае Россия может рассмотреть вопрос исключения «Талибана» (запрещен в России) из террористического списка. Накануне боевики объявили о захвате всего Афганистана и заняли президентский дворец.

Источник: Агентство «Москва»

Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из террористического списка только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет безопасности ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии в МИДе Замир Кабулов.

По его словам, СБ ООН может принять такое решение, если талибы не будут нарушать «основополагающие принципы соблюдения прав человека».

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«Сначала все члены Совета безопасности должны убедиться в том, что новые власти готовы себя вести, условно, как мы говорим, цивилизованно. Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется», — сказал Кабулов.

Он добавил, что Россия может исключить «Талибан» из списка террористических организаций только после того, как это сделает СБ ООН.

Совет безопасности ООН включил талибов в террористический список в 2003 году. В том же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

В июле делегация катарского офиса «Талибана» приезжала на переговоры в Москву. На этой встрече представители движения дали несколько обещаний, в частности не нарушать границы центральноазиатских государств, бороться с другой запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и противодействовать контрабанде наркотиков.

После того как США и их союзники объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали масштабное наступление в республике. 15 августа талибы объявили об окончании войны в Афганистане. Они взяли под контроль всю территорию республики, в частности вошли в столицу республики Кабул и заняли президентский дворец.

По словам Кабулова, захват столицы Афганистана талибами стал для России неожиданностью. «Захват Кабула был для нас неожиданным. Мы переоценили вооруженные силы Афганистана», — сказал он в эфире «Эха Москвы». По словам дипломата, Россия не будет спешить с признанием режима талибов в республике. «Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — отметил он.

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