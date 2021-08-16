18:13 (мск), источник: РБК
Путин присвоил воевавшему в Сирии главкому ВКС звание генерала армии
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии Герою России
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — говорится в указе.
Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе, Военную академию им. М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. На военной службе с 1983 года.
Генерал прошел путь от командир мотострелкового взвода до командующего войсками Восточного военного округа и затем главнокомандующего
Суровикин — участник вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны и военной операции России в Сирии. «За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике», 8 декабря 2017 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Генерал также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
Суровикин возглавил российскую группировку войск в Сирии в марте 2017 года; после назначения главкомом ВКС его заменил
В октябре 2019 года РБК со ссылкой на телеграмму в адрес командиров воинских частей ВКС сообщал, что главком дал им указания убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, календари, цветы и картины. Сам Суровикин позже сообщил РБК, что указания об обустройстве кабинетов исходили не от него.
«Телеграмма, которая описана в статье, действительно была. Ее направил замначальника штаба транспортной авиации Раиль Басыров, действуя, как он полагал, из побуждений улучшить условия службы военнослужащих», — прокомментировал