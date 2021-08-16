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21:13 (мск), источник: РБК

Путин назвал города, где в первую очередь нужно газифицировать дома

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил Минэнерго и «Газпрому» в первую очередь подвести газ к домохозяйствам, расположенным в городах с высоким загрязнением воздуха. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Это 12 промышленных городов, перечисленные в федеральном проекте «Чистый воздух». В июне президент подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка.

Источник: РИА "Новости"

«Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», — говорится в документе.

В федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической ситуации в России, входят 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Власти планируют до 2024 года довести количество городов с высоким уровнем загрязнения воздуха до нуля.
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Ответственными за выполнение поручения назначены министр энергетики Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Представить доклад необходимо до 1 октября 2021 года.

На совещании главы государства с членами правительства, которое состоялось 7 июля, заместитель председателя правительства Александр Новак (до ноября 2020 года — министр энергетики) сообщил, что правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов России. Он напомнил, что по итогам 2020 года уровень газификации составлял 71%, к 2024 году необходимо достичь 75%, к 2030 году — 83%.

Президент в послании Федеральному Собранию поручил правительству до 2023 года подвести бесплатно газ в уже газифицированных населенных пунктах к домам, которые по какой-то причине еще не снабжены газовым топливом, напомнил также Новак.

По его словам, в стране насчитывается чуть более 36 тысяч таких населенных пунктов.
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За газификацию в регионах, где доминируют газораспределительные организации, будет отвечать «Газпром». Там, где есть региональные операторы, ответственны они. «Газпром» у нас присутствует в 67 субъектах Российской Федерации, а еще в 12 у нас есть региональные крупные операторы, например «Мособлгаз» в Крыму, в Севастополе, собственно, и в Свердловской области. На оператора будет возложена ответственность за выполнение заявок на подключение домовладений к газораспределительным сетям, — доложил Путину вице-премьер.

Путин в послании Федеральному Собранию в апреле назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подвод газа к домовладениям, находящимся недалеко от газопроводов. Он поручил правительству ускорить газификацию таких домовладений без требования оплаты. В июне президент подписал закон о бесплатной газификации. Глава государства попросил подключить бесплатно к газу дома в тех населенных пунктах, где есть магистральный газопровод, до конца 2022 года.

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