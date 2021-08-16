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20:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Кабуле сменили флаги и закрашивают рекламу с женщинами, а в телеэфире читают Коран

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Белые флаги «Исламского эмирата Афганистан» с начертанной черным цветом шахадой (свидетельство веры) подняты на зданиях госучреждений в Кабуле вместо зелено-красно-черных республиканских. Об этом сообщает в понедельник афганский телеканал Tolo News, который ведет прямую трансляцию с улиц афганской столицы, перешедшей под контроль радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Женщин не видно на улицах, они поспешили укрыться в домах. По информации телеканала, накануне в столице были замазаны краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин.

Радио и телевидение в большинстве своем работает в обычном режиме — новости, кино, спортивные передачи. У большинства жителей пока сохраняется доступ к спутниковым каналам. Но смена тональности уже произошла — на некоторых каналах развлекательные передачи заменили религиозными программами и чтением сур из Корана.

Судя по публикациям местных жителей в социальных сетях, люди боятся и испытывают злобу к бывшим властям и американцам, которые «бросили их на произвол судьбы». Многие молодые афганки опасаются, что они могут лишиться возможности получать образование и работать, а также вести привычный образ жизни. «Я больше не смогу слушать любимую музыку, громко смеяться, встречаться с друзьями в любимом кафе, носить любимое желтое платье и красить губы розовой помадой, — написала в Instagram жительница Афганистана. — Все, к чему я стремилась на протяжении последних лет, работая и получая диплом, пойдет прахом, как и все, что выстраивалось с 2001 года после падения талибов».

Вошедшие в воскресенье в столицу талибы в числе первых взяли под контроль Кабульский университет и здание министерства образования. Они сразу пообещали, что женщинам будет предоставлено право работать и учиться, однако в понедельник большинство школ и вузов столицы было закрыто. Кроме того, талибы заявили в воскресенье, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам. Тем не менее в сети уже появились сообщения о том, что в городе идут облавы на бывших полицейских, работавших с западными компаниями афганцев, а также журналистов.

Тем временем наиболее напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула, где отменены все коммерческие рейсы, но местные жители пытаются найти способы покинуть страну. Весь мир облетели кадры, на которых видно, как люди залезают на стойки шасси самолета. Вместе с тем саудовский телеканал Al Ekhbariya также распространил видео, на котором, предположительно, двое человек выпали из набирающего высоту самолета. Сообщается о погибших в давке и при стрельбе в аэропорту. Он остается последними воротами Афганистана, все наземные погранпереходы блокированы и контролируются талибами.

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