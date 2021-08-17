Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы региональные и иные антикоррупционные программы. Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.
Национальный план разделен на 16 разделов, содержащих в общей сложности более 50 пунктов, в которых различным органам власти поставлены задачи или даны рекомендации по их профилю и определены сроки исполнения. Самый первый раздел плана посвящен совершенствованию системы антикоррупционных запретов и ограничений, второй — повышению эффективности мер по предотвращению конфликта интересов.
Другие разделы касаются, в частности, вопросов административного и уголовного наказания за коррупцию, противодействия коррупции в сфере госзакупок и в частном секторе экономики, антикоррупционного просвещения, вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией, развития международного сотрудничества России в этой сфере и иных направлений антикоррупционной работы. В документе также поставлены задачи по борьбе с новыми формами коррупции, связанными с цифровыми технологиями (в том числе с использованиями криптовалют).
Предыдущий Национальный план противодействия коррупции был рассчитан на период 2018—2020 годов.