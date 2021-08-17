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08:16 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021−2024 годы. Указ главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Источник: Reuters

Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы региональные и иные антикоррупционные программы. Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.

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Национальный план разделен на 16 разделов, содержащих в общей сложности более 50 пунктов, в которых различным органам власти поставлены задачи или даны рекомендации по их профилю и определены сроки исполнения. Самый первый раздел плана посвящен совершенствованию системы антикоррупционных запретов и ограничений, второй — повышению эффективности мер по предотвращению конфликта интересов.

Другие разделы касаются, в частности, вопросов административного и уголовного наказания за коррупцию, противодействия коррупции в сфере госзакупок и в частном секторе экономики, антикоррупционного просвещения, вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией, развития международного сотрудничества России в этой сфере и иных направлений антикоррупционной работы. В документе также поставлены задачи по борьбе с новыми формами коррупции, связанными с цифровыми технологиями (в том числе с использованиями криптовалют).

Предыдущий Национальный план противодействия коррупции был рассчитан на период 2018—2020 годов.

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