Посол России назвал охраняющих посольство талибов «адекватными мужиками»

«Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольста так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший», — сказал Жирнов.
Посол также отметил, что в Кабуле при талибах стало «непривычно тихо» без взрывов и стрельбы.
Ранее Жирнов сообщил, что талибы пообещали добиться мирного транзита власти. По словам дипломата, талибы были безоружны, когда вошли в Кабул. Кроме того, они сразу пообещали обеспечить безопасность иностранных дипмиссий. «Вакуум власти, конечно, сказывается: в Кабуле постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя», — рассказал Жирнов.
15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.
В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.