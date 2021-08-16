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22:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол России назвал охраняющих посольство талибов «адекватными мужиками»

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), охраняющих российскую дипмиссию в Кабуле, «адекватными мужиками». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольста так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший», — сказал Жирнов.

Посол также отметил, что в Кабуле при талибах стало «непривычно тихо» без взрывов и стрельбы.
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Ранее Жирнов сообщил, что талибы пообещали добиться мирного транзита власти. По словам дипломата, талибы были безоружны, когда вошли в Кабул. Кроме того, они сразу пообещали обеспечить безопасность иностранных дипмиссий. «Вакуум власти, конечно, сказывается: в Кабуле постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя», — рассказал Жирнов.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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