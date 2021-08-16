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16 августа, источник: Газета.Ру

Байден заявил, что Америка добилась своих целей в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил в своем обращении по ситуации в Афганистане, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане.

Источник: AP 2021

По его словам, Америка выполнила свои цели в Афганистане — в частности, по борьбе с «Аль-Каидой», и США дальше должны бороться с террористами уже в других странах.

Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с конкретными целями — найти тех, кто атаковал нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы «Аль-Каида» не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. И мы добились этого. Мы существенно ослабили «Аль-Каиду» в Афганистане.
Джо Байден
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Отказ от вывода войск из Афганистана потребовал бы тысячи дополнительных военных, считает Байден.

«Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, которые не ведут сами афганцы», — заявил он.

«Выбор, перед которым я оказался, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению [Трампа с талибами о выводе войск в мае 2021 года] или все же быть готовыми… вернуться назад к борьбе с “Талибаном”. После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая», — сказал он.

По словам американского лидера, он делал выбор между этим соглашением и «эскалацией», так-ка не было гарантий о статус-кво и недопущении гибели американских военных.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. «Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.

Анастасия Лежепекова

Новость дополняется.

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