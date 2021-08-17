В США назвали условия для поддержки новых властей Афганистана

По его словам, отношения Соединенных Штатов с республикой будут зависеть от действий боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). «Мы пристально следим за ситуацией», — добавил он.
Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане.
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.