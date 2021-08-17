Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
18Лесные пожары подступают к Афинам
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане

Депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану, отметив, что Россия и Китай могут заполнить политический вакуум. Документ подписали председатель комитета по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.

«ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Новость
Кабулов: талибы более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана

В документе отмечено, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана без создания базы и крах афганских институтов и сил безопасности позволили движению «Талибан» (запрещено в РФ) «неожиданно быстро захватить власть в стране». Депутаты призвали воздержаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право.

15 августа талибы вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Президент США Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с движением «Талибан», несмотря на мощную поддержку со стороны США. Он заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана.

Следите за развитием темы «Талибан» объявил о захвате Афганистана
 С чем связан рост летальности от ковида
Составлен всероссийский рейтинг употребления алкоголя и наркотиков
Мишустин утвердил назначение Васильевой президентом РАО
МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом над Узбекистаном
Президент Афганистана бежал из страны, набив вертолет деньгами
Что происходит в захваченном талибами Кабуле (фото, видео)
Юг России затопило, сотни тысяч людей остались без света
США озвучили условия для поддержки новых властей Афганистана
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Кино
Названы наставники юбилейного сезона «Голоса» В кресла наставников вернется золотой состав жюри
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
5 актрис, которые приходятся друг другу сестрами
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
Леди
Конкурс «Миссис Россия» выиграла женщина из Кузбасса В конкурсе приняли участие 23 мамы из разных городов
Дом
Многомиллионные квартиры: топ-10 самых дорогих объектов для аренды в Москве
8 советов по ремонту ванной для тех, кому некуда съехать
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
6 полезных продуктов для крепкого сна
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь