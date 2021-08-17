Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане

«ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в заявлении на сайте Европарламента.
В документе отмечено, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана без создания базы и крах афганских институтов и сил безопасности позволили движению «Талибан» (запрещено в РФ) «неожиданно быстро захватить власть в стране». Депутаты призвали воздержаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право.
15 августа талибы вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Президент США Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с движением «Талибан», несмотря на мощную поддержку со стороны США. Он заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана.