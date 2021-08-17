Жители Кабула рассказали о жизни при «Талибане»

Горожане не выходят на улицы без крайней необходимости, организации не работают, дороги пустые, рассказали жители столицы. По их словам, горожане напуганы и находятся в состоянии шока от того, как быстро талибы захватили власть.
Члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не причиняют вреда жителям Кабула, однако горожане тем не менее не выходят на улицы без крайней необходимости, предпочитая оставаться дома, пока ситуация не прояснится, рассказали РБК местные жители.
«Талибы захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. Жизнь особо не поменялась. <…> Они не хотят никого убивать», — пояснил студент РУДН Ахмад Санор Накиби (родом из Мазари-Шарифа), добавив, что талибы «помиловали» военных и полицию.
Однако жители Кабула, по словам Накиби, очень напуганы и желают уехать в США. «Не знаю, почему они этого хотят. Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», — добавил он.
По словам жителя Кабула Мудасера, в понедельник в столице никто не вышел на работу, в том числе полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», — подчеркнул он.
Еще один житель столицы, Назир Эйхласс, пояснил, что люди находятся скорее в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана “Талибану” без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», — уточнил он.
Эйхласс рассказал, что привычная жизнь кабульцев нарушена: организации не работают, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды. Он отметил, что цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.
После установления контроля над большей частью Кабула «Талибан» приказал не пугать местных жителей и позволить им вернуться к нормальной жизни, заявлял представитель движения. Талибы также публично утверждали, что их силы входят в город для предотвращения грабежей. Боевикам же запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить», уточняли в организации.
Движение также раскрыло некоторые детали того, как будет функционировать общество при «Талибане». Так, женщинам планируется разрешить работать и получать образование, а также покидать дом в одиночестве, без сопровождения мужчин. При этом все женщины будут обязаны носить хиджаб.
Самосуд в обществе будет запрещен, а наказания, например казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.
Помимо этого талибы планируют разрешить СМИ критиковать происходящее.