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08:01 (мск), источник: РБК

Жители Кабула рассказали о жизни при «Талибане»

Горожане не выходят на улицы без крайней необходимости, организации не работают, дороги пустые, рассказали жители столицы. По их словам, горожане напуганы и находятся в состоянии шока от того, как быстро талибы захватили власть.

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Члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не причиняют вреда жителям Кабула, однако горожане тем не менее не выходят на улицы без крайней необходимости, предпочитая оставаться дома, пока ситуация не прояснится, рассказали РБК местные жители.

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«Талибы захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. Жизнь особо не поменялась. <…> Они не хотят никого убивать», — пояснил студент РУДН Ахмад Санор Накиби (родом из Мазари-Шарифа), добавив, что талибы «помиловали» военных и полицию.

Однако жители Кабула, по словам Накиби, очень напуганы и желают уехать в США. «Не знаю, почему они этого хотят. Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», — добавил он.

По словам жителя Кабула Мудасера, в понедельник в столице никто не вышел на работу, в том числе полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», — подчеркнул он.

Еще один житель столицы, Назир Эйхласс, пояснил, что люди находятся скорее в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана “Талибану” без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», — уточнил он.

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Эйхласс рассказал, что привычная жизнь кабульцев нарушена: организации не работают, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды. Он отметил, что цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.

После установления контроля над большей частью Кабула «Талибан» приказал не пугать местных жителей и позволить им вернуться к нормальной жизни, заявлял представитель движения. Талибы также публично утверждали, что их силы входят в город для предотвращения грабежей. Боевикам же запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить», уточняли в организации.

Движение также раскрыло некоторые детали того, как будет функционировать общество при «Талибане». Так, женщинам планируется разрешить работать и получать образование, а также покидать дом в одиночестве, без сопровождения мужчин. При этом все женщины будут обязаны носить хиджаб.

Самосуд в обществе будет запрещен, а наказания, например казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.

Помимо этого талибы планируют разрешить СМИ критиковать происходящее.


Любовь Порываева, Майя Бобенко, Мария Лисицына

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