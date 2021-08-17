11:14 (мск), источник: ТАСС
Янукович назвал отказ от добрососедства с РФ главной ошибкой Украины за последние 30 лет
Бывший украинский лидер напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук назвал своей наибольшей ошибкой веру России.
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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.
Как напомнил Янукович, первый президент Украины Леонид Кравчук недавно назвал своей наибольшей ошибкой веру России, и ему «странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости». «По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — заявил бывший президент Украины.
Янукович заявил, что не считает ошибочной или слишком мягкой свою политику во главе государства, по его словам, причиной политического кризиса и последовавшего за ним переворота 2014 года стала реализация проекта «Украина как Антироссия».
«Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта “свобода” посягала на устои государственности. Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями, даже ценой оскорбления исторической памяти жителей