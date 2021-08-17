14:04 (мск), источник: ТАСС
«Единая Россия» представила «Цифровой манифест» партии
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Партия «Единая Россия» представила «Цифровой манифест», в котором перечислены основные приоритеты в
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Манифест содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство. В первом разделе подчеркивается недопустимость цифровой дискриминации, «тотальной цифровой слежки», важность свободы мнений в интернете, защиты персональных данных.
По мнению единороссов, государство не должно передавать «ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан (медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд)». При этом любые «внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом РФ, должны быть запрещены», считают в партии.
Во втором разделе говорится о приоритете свободы Сети от деструктивного контента — «суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками,
«Должны быть созданы законодательные основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц во всех цифровых средах», — отмечается в манифесте.
Единороссы также выступают за внедрение в образовательную среду понятия «цифровая гигиена», развитие отечественных цифровых образовательных платформ. Между тем дистанционное образование и цифровизация образовательной сферы «не могут и не должны заменять собой образовательную и воспитательную функцию учителя и личное общение ребенка с педагогами и воспитателями», полагают единороссы.
Российский сегмент интернета, согласно третьему разделу, должен функционировать безопасно и стабильно «при любых санкциях и отключениях извне», но это не означает введения «цифрового железного занавеса». Национальные
Кроме того, в документе говорится о приоритете защиты граждан от кибермошенничества и цифровой дикриминации, а также соблюдении российского законодательства со стороны транснациональных
Как пояснил Хинштейн, «Цифровой манифест» является самостоятельным документом, который после обсуждения и доработки планируется утвердить на президиуме генсовета партии. «Дальше он станет программным документом. Весь он, безусловно, не может быть погружен в народную программу, потому что он слишком специальный и глубокий, но основные тезисы и выдержки из него, в том числе три базовых принципа — безопасность, свобода, развитие — мы, конечно же, в народной программе постараемся отразить», — добавил политик.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов в ходе сессии партии «Единая Россия» заявил о поддержке ключевых положений «Цифрового манифеста».
«Ключевые положения, которые мы бы хотели поддержать и которые, безусловно, поддерживаем, касаются тех положений манифеста, в которых говорится о безопасности, свободе и развитии. По нашей части это в первую очередь развитие цифровых технологий, но оно влечет за собой развитие страны и общества в целом. Что касается безопасности, одно из наших важнейших направлений — это обеспечение защиты персональных данных, обеспечение приватности и защиты от посягательств. Свобода — это обеспечение не только равного доступа к интернету, но и свободного, равного, бесплатного доступа к сервисам и социально значимым ресурсам», — сказал он.
Кроме того, Качанов подчеркнул, что необходимо не забывать и об импортозамещении, «все время держать его как один из важных элементов нашей цифровой повестки в целом» для обеспечения безопасности и независимости в цифровой сфере.