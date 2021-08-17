12:29 (мск), источник: Известия
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Она будет распространена на семьи с одним ребенком. Об этом 17 августа сообщил
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«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сказал Мишустин на заседании кабмина.
Ранее программа льготной ипотеки уже была продлена. Она должна была завершиться 1 июля этого года, но президент РФ Владимир Путин в начале июня в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ее необходимо продлить на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7% и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей.
Тогда российский президент подчеркнул, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
По данным отчета «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленного аналитическим центром «Дом. РФ» совместно с Frank RG на 30 июля, за первые шесть месяцев 2021 года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей.
6 августа Путин также заявил, что правительству поручено решение вопроса о льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России. Ипотека может быть использована для приобретения индивидуального жилья и для его строительства.
В апреле 2021 года была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6% годовых стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка, рассказали аналитики.