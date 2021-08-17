Кабмин дополнительно выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

«В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», — сказал Мишустин.
По его словам, такая адресная помощь важна для родителей.
«Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги», — резюмировал глава кабмина.