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19:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Талибы берут власть в Афганистане. Почему Кабул пал так быстро?

Скорость наступления талибов застала врасплох афганское правительство и международное сообщество. Никто не ожидал, что Кабул падет еще до окончания вывода американских войск и их союзников.

Талибы оказались гораздо боеспособнее вооруженной США афганской армии | Источник: EPA

Как «Талибан» (запрещенная в России экстремистская организация) захватил весь Афганистан за несколько месяцев — и почему вооруженная и обученная странами НАТО афганская армия его не остановила?

Русская служба Би-би-си называет основные причины случившегося.

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Коррупция и утрата боевого духа

«Мы потратили больше триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и вооружили новейшей техникой больше 300 тыс. [человек] афганских сил», — заявил президент США Джо Байден на прошлой неделе.

Только американские вливания в армию Афганистана за 20 лет составили 83 миллиарда долларов.

300 тыс. человек — это официальная численность личного состава силовых структур на службе правительства Афганистана: армии, военно-воздушных сил и полиции.

Основные силы талибов, по подсчетам исследователей военной академии США в Вест-Пойнте, составляют около 60 тыс. человек; разные источники приводят оценку в 75−80 тыс. человек.

Многие провинцииТалибан взял без боя | Источник: EPA

Но на деле даже руководство афганской армии никогда не знало точную численность войск в своем распоряжении, считает Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований.

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Набор в правительственную армию никогда не был полным, и она всегда страдала от дезертирства, коррупции, высоких потерь и низкого боевого духа. Некоторые командиры присваивали себе зарплаты солдат, которые служили только по документам, рассказывает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил.

Министерства обороны и внутренних дел были знамениты своей коррупцией, пишет корреспондент журнала Foreign Policy Линн О’Доннелл. По ее сведениям, полицейские месяцами не получали зарплат, военные жаловались на постоянные задержки выплат.

Американцы и их союзники недооценили влияние коррупции на обороноспособность страны, сказал в интервью телеканалу Си-эн-эн отставной адмирал ВМС США Майк Маллен. Он считает, что она стала не единственным, но ключевым фактором в поражении афганской армии.

Афганских военных часто отправляли служить в чужие для них районы страны, где у них нет знакомых и родственников, и это одна из причин, почему они сдавали позиции без боя — мужчины стремились вернуться домой и защитить свою семью.

Американцы и их союзники совершили ошибку, пытаясь создать в Афганистане регулярную армию по западному образцу, сказал в интервью адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Он считает, что вместо нее нужно было создавать мобильные отряды, больше похожие на талибов — и менее зависящие от новейшей техники и поддержки с воздуха.

Легитимность действовавшей власти

Источник: Reuters

Вездесущая коррупция — лишь один из факторов, которые привели к тому, что значительная часть афганского общества не считала легитимной властью президентов, избранных после американского вторжения — Хамида Карзая и Ашрафа Гани.

Гани был избран на второй срок в результате выборов 2019—2020 годов, которые затянулись на несколько месяцев и сопровождались обвинениями в нарушениях.

В голосовании участвовало меньше 2 млн избирателей — в стране с населением более 30 млн человек. Карзай, предшественник Гани, не посетил его инаугурацию.

Афганские власти не смогли добиться легитимности еще и потому, что выживали только за счет поддержки иностранных сил, считает обозреватель Си-эн-эн Фарид Закария.

В Афганистане, как и в других странах, люди не рады присутствию иностранных солдат на своей земле, а тем более солдат-иноверцев, говорит американский дипломат в отставке Картер Малкасян.

Афганцы гордятся тем, что они изгоняли многих иностранных захватчиков, «Талибан» мог использовать это наследие в своей пропаганде, а зависимое от Вашингтона правительство — нет.

«Для многих мужчин и женщин в Афганистане присутствие США было проблемой. И это дало “Талибану” возможность говорить, что правительство — марионеточное».

Американские генералы и их британские союзники опирались на доктрину «контрпартизанской войны» (COIN), согласно которой интервенты могли прибавить легитимности непопулярному правительству через инфраструктурные проекты и инвестиции, пишет обозреватель издания Unherd Арис Руссинос.

Это было роковой ошибкой, считает публицист — именно зависимость афганских властей от иностранных держав лишила их широкой народной поддержки.

Пропаганда талибов

Боевики запугивали местное население — и уговаривали сотрудничать | Источник: EPA

Талибы в последние годы методично работали с местными населением, стараясь заручиться поддержкой старейшин, чтобы те уговорили солдат сложить оружие.

Боевики выстраивали отношения с общинами в регионах через дезинформацию, угрозы, насилие и обещание помилования в случае сотрудничества, пишут эксперты International Crisis Group.

Войска утратили боевой дух из-за массированной пропаганды «Талибана», сказал в интервью агентству Франс-пресс высокопоставленный чиновник из Шибаргана — второй региональной столицы, взятой талибами.

Он добавил, что большинство силовиков в его городе сложили оружие еще до наступления талибов.

Доходы талибов — от наркоторговли до налогов

Эксперты говорят, что боевики зарабатывают контрабандой и наркотиками | Источник: AFP 2021
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Хотя ресурсы талибов не могут сравниться с миллиардными инвестициями США, у боевиков есть свои источники дохода. Они зарабатывают на торговле наркотиками, в частности, опиумом, контрабандой, собирают налоги над подконтрольных себе землях и просто вымогают деньги у фермеров и бизнесменов, говорит Камран Бохари из исследовательского центра Newlines Institute.

В 2020 году талибы заработали 464 млн долларов на горнодобывающем производстве, 416 млн — на наркоторговле, 240 млн получили от иностранных доноров, еще 240 — от экспорта товаров, а также собрали 160 млн в налогах, говорилось в закрытом докладе, заказанном НАТО, сообщало «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

Огнестрельного оружия в Афганистане очень много еще с советского вторжения. А каждая победа над правительственными войсками в этом году пополняла арсеналы талибов новой техникой, такой как американские внедорожники «Хамви», приборы ночного видения и артиллерийские орудия.

Умелая дипломатия

Жители столицы Афганистана пытаются бежать любой ценой, боясь правления талибов | Источник: AFP 2021

В этот раз талибы добивались контроля над страной не только военными, но и дипломатическими усилиями. У движения нет единого главы — им руководит группа политических лидеров, часть из которых базируется в столице Катара.

Во время встреч в Дохе они убедили американских дипломатов в том, что не будут больше укрывать лидеров «Аль-Каиды», откажутся от самых жестоких форм насилия и поддержат мирное решение конфликта.

Талибы не сдержали свои обещания — но когда это стало понятно, вывод американских войск уже шел полным ходом, и Байден отказался его останавливать.

«Сегодняшний “Талибан” уже проявил себя искушенным и компетентным дипломатическим игроком как на мировом, так и на местном уровне», — считает журналист Арис Руссинос.

Политическое руководство движения ведет переговоры с Россией и Китаем и обещает не заниматься экспортом своей борьбы за пределы Афганистана. Делегации талибов принимали китайский и российский министры иностранных дел.

«Талибан видит в Китае источник международной легитимности, потенциального экономического спонсора и средство влияния на Пакистан, союзника Китая, который помог [талибам]», — пишет корреспондент газеты Wall Street Journal Чао Дэн.

Помощь Пакистана и стран Персидского залива

Именно поддержка Пакистана является ключевым фактором успеха «Талибана».

Официальный Исламабад заявляет о нейтралитете в отношении гражданской войны в Афганистане, однако эксперты считают, что Пакистан укрывает полевых командиров «Талибана» в горах на севере страны и оказывает им поддержку через свои силовые структуры.

Движение талибов возникло именно в Пакистане как вооруженная оппозиция коммунистическому правительству Афганистана, которое поддерживал СССР.

С самого начала талибам помогала Межведомственная разведка (ISI), так называется основная разведслужба Пакистана, пишет эксперт Центра Карнеги Акил Шах.

Провинция Вазиристан — один из оплотов пакистанских талибов | Источник: GETTY IMAGES

Сейчас в пакистанской провинции Белуджистан базируется «шура» — высший военно-политический совет талибов.

Пакистанская армия и разведка по-прежнему помогают «Талибану», считает Шах, свидетельством чего является свободное передвижение бойцов и оружия через границу, возможность лечить раненых боевиков в местных больницах, путешествовать по пакистанским паспортам и вести бизнес в крупных городах.

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В случае прихода талибов к власти пакистанские силовики особенно заинтересованы в контроле над афганской разведкой, которую они подозревают в сотрудничестве с их заклятым врагом, Индией.

Покровительство Пакистана над талибами неофициально поддерживает и Саудовская Аравия, а саудовские шейхи и бизнесмены финансируют талибов, писала газета New York Times.

Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были единственными государствами, признавшими правительство талибов в 1990-е.

Другая богатая монархия Персидского залива, Катар, предоставила Талибану убежище в Дохе, где базируется часть политического руководства движения.

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