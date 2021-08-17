Талибы берут власть в Афганистане. Почему Кабул пал так быстро?

Набор в правительственную армию никогда не был полным, и она всегда страдала от дезертирства, коррупции, высоких потерь и низкого боевого духа. Некоторые командиры присваивали себе зарплаты солдат, которые служили только по документам, рассказывает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил.
Министерства обороны и внутренних дел были знамениты своей коррупцией, пишет корреспондент журнала Foreign Policy Линн О’Доннелл. По ее сведениям, полицейские месяцами не получали зарплат, военные жаловались на постоянные задержки выплат.
Американцы и их союзники недооценили влияние коррупции на обороноспособность страны, сказал в интервью телеканалу Си-эн-эн отставной адмирал ВМС США Майк Маллен. Он считает, что она стала не единственным, но ключевым фактором в поражении афганской армии.
Афганских военных часто отправляли служить в чужие для них районы страны, где у них нет знакомых и родственников, и это одна из причин, почему они сдавали позиции без боя — мужчины стремились вернуться домой и защитить свою семью.
Американцы и их союзники совершили ошибку, пытаясь создать в Афганистане регулярную армию по западному образцу, сказал в интервью адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Он считает, что вместо нее нужно было создавать мобильные отряды, больше похожие на талибов — и менее зависящие от новейшей техники и поддержки с воздуха.
Вездесущая коррупция — лишь один из факторов, которые привели к тому, что значительная часть афганского общества не считала легитимной властью президентов, избранных после американского вторжения — Хамида Карзая и Ашрафа Гани.
Гани был избран на второй срок в результате выборов 2019—2020 годов, которые затянулись на несколько месяцев и сопровождались обвинениями в нарушениях.
В голосовании участвовало меньше 2 млн избирателей — в стране с населением более 30 млн человек. Карзай, предшественник Гани, не посетил его инаугурацию.
Афганские власти не смогли добиться легитимности еще и потому, что выживали только за счет поддержки иностранных сил, считает обозреватель Си-эн-эн Фарид Закария.
В Афганистане, как и в других странах, люди не рады присутствию иностранных солдат на своей земле, а тем более солдат-иноверцев, говорит американский дипломат в отставке Картер Малкасян.
Афганцы гордятся тем, что они изгоняли многих иностранных захватчиков, «Талибан» мог использовать это наследие в своей пропаганде, а зависимое от Вашингтона правительство — нет.
«Для многих мужчин и женщин в Афганистане присутствие США было проблемой. И это дало “Талибану” возможность говорить, что правительство — марионеточное».
Американские генералы и их британские союзники опирались на доктрину «контрпартизанской войны» (COIN), согласно которой интервенты могли прибавить легитимности непопулярному правительству через инфраструктурные проекты и инвестиции, пишет обозреватель издания Unherd Арис Руссинос.
Это было роковой ошибкой, считает публицист — именно зависимость афганских властей от иностранных держав лишила их широкой народной поддержки.
Пропаганда талибов
Боевики запугивали местное население — и уговаривали сотрудничать | Источник:EPA
Талибы в последние годы методично работали с местными населением, стараясь заручиться поддержкой старейшин, чтобы те уговорили солдат сложить оружие.
Боевики выстраивали отношения с общинами в регионах через дезинформацию, угрозы, насилие и обещание помилования в случае сотрудничества, пишут эксперты International Crisis Group.
Войска утратили боевой дух из-за массированной пропаганды «Талибана», сказал в интервью агентству Франс-пресс высокопоставленный чиновник из Шибаргана — второй региональной столицы, взятой талибами.
Он добавил, что большинство силовиков в его городе сложили оружие еще до наступления талибов.
Доходы талибов — от наркоторговли до налогов
Эксперты говорят, что боевики зарабатывают контрабандой и наркотиками | Источник:AFP 2021
Хотя ресурсы талибов не могут сравниться с миллиардными инвестициями США, у боевиков есть свои источники дохода. Они зарабатывают на торговле наркотиками, в частности, опиумом, контрабандой, собирают налоги над подконтрольных себе землях и просто вымогают деньги у фермеров и бизнесменов, говорит Камран Бохари из исследовательского центра Newlines Institute.
В 2020 году талибы заработали 464 млн долларов на горнодобывающем производстве, 416 млн — на наркоторговле, 240 млн получили от иностранных доноров, еще 240 — от экспорта товаров, а также собрали 160 млн в налогах, говорилось в закрытом докладе, заказанном НАТО, сообщало «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).
Огнестрельного оружия в Афганистане очень много еще с советского вторжения. А каждая победа над правительственными войсками в этом году пополняла арсеналы талибов новой техникой, такой как американские внедорожники «Хамви», приборы ночного видения и артиллерийские орудия.
Умелая дипломатия
Жители столицы Афганистана пытаются бежать любой ценой, боясь правления талибов | Источник:AFP 2021
В этот раз талибы добивались контроля над страной не только военными, но и дипломатическими усилиями. У движения нет единого главы — им руководит группа политических лидеров, часть из которых базируется в столице Катара.
Во время встреч в Дохе они убедили американских дипломатов в том, что не будут больше укрывать лидеров «Аль-Каиды», откажутся от самых жестоких форм насилия и поддержат мирное решение конфликта.
Талибы не сдержали свои обещания — но когда это стало понятно, вывод американских войск уже шел полным ходом, и Байден отказался его останавливать.
«Сегодняшний “Талибан” уже проявил себя искушенным и компетентным дипломатическим игроком как на мировом, так и на местном уровне», — считает журналист Арис Руссинос.
Политическое руководство движения ведет переговоры с Россией и Китаем и обещает не заниматься экспортом своей борьбы за пределы Афганистана. Делегации талибов принимали китайский и российский министры иностранных дел.
«Талибан видит в Китае источник международной легитимности, потенциального экономического спонсора и средство влияния на Пакистан, союзника Китая, который помог [талибам]», — пишет корреспондент газеты Wall Street Journal Чао Дэн.
Помощь Пакистана и стран Персидского залива
Именно поддержка Пакистана является ключевым фактором успеха «Талибана».
Официальный Исламабад заявляет о нейтралитете в отношении гражданской войны в Афганистане, однако эксперты считают, что Пакистан укрывает полевых командиров «Талибана» в горах на севере страны и оказывает им поддержку через свои силовые структуры.
Движение талибов возникло именно в Пакистане как вооруженная оппозиция коммунистическому правительству Афганистана, которое поддерживал СССР.
С самого начала талибам помогала Межведомственная разведка (ISI), так называется основная разведслужба Пакистана, пишет эксперт Центра Карнеги Акил Шах.
Провинция Вазиристан — один из оплотов пакистанских талибов | Источник:GETTY IMAGES
Сейчас в пакистанской провинции Белуджистан базируется «шура» — высший военно-политический совет талибов.
Пакистанская армия и разведка по-прежнему помогают «Талибану», считает Шах, свидетельством чего является свободное передвижение бойцов и оружия через границу, возможность лечить раненых боевиков в местных больницах, путешествовать по пакистанским паспортам и вести бизнес в крупных городах.