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19:05 (мск), источник: ТАСС

Талибы заявили, обеспечат права женщин согласно законам шариата

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата. Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Источник: AP 2021

«Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки», — сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Муджахида, «во всех странах действуют собственные законы <…>, и в Афганистане существуют свои обычаи и традиции».

«Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране», — сказал он.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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