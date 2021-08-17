Талибы заявили, обеспечат права женщин согласно законам шариата

«Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки», — сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
По словам Муджахида, «во всех странах действуют собственные законы <…>, и в Афганистане существуют свои обычаи и традиции».
«Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране», — сказал он.
Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.