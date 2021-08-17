Талибы перечислили основные направления своей политики

Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, передает Al Jazeera.
Талибы перешли в наступление после того, как США вывели большую часть своих войск из Афганистана. 15 августа боевики объявили о захвате всей территории страны.
«Талибан» заявлял, что планирует воссоздать Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем организации в 1996—2001 годах. Его признавало большинство стран, в том числе Россия.
В то время талибы установили жесткие правила. Так, девочкам запрещалось ходить в школу, а женщинам — работать вне дома или выходить на улицу без закрывающей все тело одежды и без сопровождения мужчин. Нарушителей публично пороли или казнили.
В этот раз женщины смогут получать образование, работать и одни выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе), обещали в «Талибане». Пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в террористической организации.