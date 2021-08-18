Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане

«“Талибан” выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти “Талибана”», — сказал господин Боррель (цитата по ТАСС).
Он отметил, что ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь. «Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана», — сообщил Жозеп Боррель.
Господин Боррель сказал, что главным приоритетом Евросоюза «сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами».
15 августа члены «Талибана» (запрещен в РФ) вошли в столицу Афганистана, но не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день они заявили, что установили контроль над всей страной, а президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. МИД РФ сообщил, что российская сторона установила контакты с новыми властями страны. При этом российские власти отмечали, что могут исключить талибов из списка террористов только после резолюции ООН.