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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане

Евросоюз признает, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) выиграло войну в Афганистане, но его власть признавать не намерен. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. Вместе с тем ЕС готов начать диалог с талибами для предотвращения миграционного и гуманитарного кризисов, добавил он.

Источник: Reuters

«“Талибан” выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти “Талибана”», — сказал господин Боррель (цитата по ТАСС).

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Он отметил, что ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь. «Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана», — сообщил Жозеп Боррель.

Господин Боррель сказал, что главным приоритетом Евросоюза «сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами».

15 августа члены «Талибана» (запрещен в РФ) вошли в столицу Афганистана, но не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день они заявили, что установили контроль над всей страной, а президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. МИД РФ сообщил, что российская сторона установила контакты с новыми властями страны. При этом российские власти отмечали, что могут исключить талибов из списка террористов только после резолюции ООН.

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