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21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

КПРФ предлагает вернуть прежний пенсионный возраст

Группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, возвращающий возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Документ опубликован в думской электронной базе. Россияне выходили на пенсию в таком возрасте до 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке.

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Авторы проекта отмечают, что пенсионная реформа в 2018 году проводилась, чтобы «сократить число пенсионеров, подняв возраст выхода на пенсию». По мнению коммунистов же, «вместо повышения пенсионного возраста необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы».

В пояснительной записке сказано, что повышение пенсионного возраста увеличит долю людей, не доживающих до 60 и 65 лет, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также «увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся».

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон, который с 2019 года поэтапно повышает возраст выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. По подсчетам РАНХиГС, из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%. В исследовании отмечается, что, хотя в целом по стране повышение пенсионного возраста не должно негативно сказаться на благосостоянии населения, в ряде регионов оно может увеличить показатели бедности среди граждан нового предпенсионного возраста.

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