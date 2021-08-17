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17 августа, источник: ТАСС

Госдеп: афганское правительство предыдущие 20 лет не могло существовать без помощи США

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Поддерживаемые США афганские власти предыдущие 20 лет не могли существовать без помощи Вашингтона, и любое новое правительство Афганистана также может не продержаться без нее. Такую точку зрения высказал во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Источник: Reuters

По его словам, речь сейчас идет «больше чем о политическом или дипломатическом признании» новых властей Афганистана со стороны США. «Мы знаем, что правительство, которое существовало в Кабуле последние 20 лет, не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США <…> и международного сообщества», — считает он. «То же самое может быть справедливо в отношении того, что будет теперь», — добавил представитель Госдепа.

По словам Прайса, Вашингтон в состоянии предоставить помощь, «в которой, как можно ожидать, будет нуждаться любое будущее правительство Афганистана».

Одновременно с этим у США есть и «рычаги давления», с помощью которых они в состоянии сделать так, чтобы будущие власти страны «понесли издержки», если они не будут соблюдать права человека, утверждал он.

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