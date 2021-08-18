Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
16Последствия землетрясения на Гаити
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
03:42 (мск), источник: BFM.ru

Сингапур выплатил 490 000 евро компенсации пострадавшим от побочных эффектов вакцины

В городе-государстве — самый высокий охват иммунизации в Азии.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
04:22 (мск)Эпидемиолог Роспотребнадзора: COVID-19 станет сезонным после иммунизации 80% населения
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Правительство Сингапура выплатил в общей сложности 782 000 сингапурских долларов (примерно 490 000 евро) 144 людям, у которых возникли побочные эффекты после прививки от коронавируса, сообщило агентство Belga со ссылкой на министерство здравоохранения города-государства.

В частности, компенсация в размере 225 000 долларов была выплачена 16-летнему юноше, у которого случился сердечный приступ во время физических упражнений через неделю после инъекции. Агентство здравоохранения Сингапура (HSA) заявило, что на 31 июля получено около 10 000 сообщений о побочных реакциях. Из них 400 были классифицированы как «серьезные».

Более 4,2 миллиона сингапурцев уже получили две дозы вакцины против коронавируса из общей численности населения в 5,7 миллиона человек. Это самый высокий охват иммунизации в Азии, согласно официальным данным журнала Our World in Data.

С начала пандемии в Сингапуре зарегистрировано 44 случая смерти, связанных с COVID-19, что является одним из самых низких показателей смертности в мире.

 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
Талибы перечислили основные направления своей политики
Девятилетняя девочка, сдавшая ЕГЭ, не поступила в МГУ на бюджет
«Подписали приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре
КПРФ внесла в ГД законопроект о снижении пенсионного возраста
Роналду сделал официальное заявление о своем будущем
Авто
В России начали собирать новый премиальный кроссовер (фото) Первый среднеразмерный SUV в модельном ряду Genesis будет стоить дороже 4 миллионов рублей
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Империя Штраус 295
Морская свинка, кролик или хомяк. 177
Шапочка для бассейна 149
Поэтический конкурс № 23. Задание 48
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Дом
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь