03:42 (мск), источник: BFM.ru
Сингапур выплатил 490 000 евро компенсации пострадавшим от побочных эффектов вакцины
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Правительство Сингапура выплатил в общей сложности 782 000 сингапурских долларов (примерно 490 000 евро) 144 людям, у которых возникли побочные эффекты после прививки от коронавируса, сообщило агентство Belga со ссылкой на министерство здравоохранения
В частности, компенсация в размере 225 000 долларов была выплачена 16-летнему юноше, у которого случился сердечный приступ во время физических упражнений через неделю после инъекции. Агентство здравоохранения Сингапура (HSA) заявило, что на 31 июля получено около 10 000 сообщений о побочных реакциях. Из них 400 были классифицированы как «серьезные».
Более 4,2 миллиона сингапурцев уже получили две дозы вакцины против коронавируса из общей численности населения в 5,7 миллиона человек. Это самый высокий охват иммунизации в Азии, согласно официальным данным журнала Our World in Data.
С начала пандемии в Сингапуре зарегистрировано 44 случая смерти, связанных с COVID-19, что является одним из самых низких показателей смертности в мире.