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05:38 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для США

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что вывод войск из Афганистана под руководством действующего лидера Джо Байдена стал самым большим унижением для США. Таким мнением он поделился во вторник в эфире телеканала Fox News.

Источник: AP 2021

По словам Трампа, для США настали «ужасные времена». «Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению», — отметил экс-президент.

«Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило, — указал Трамп. — В это просто невозможно поверить».

Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши [международные] отношения. Наблюдая за происходящим, китайцы испытывают радость и смеются над нами.
Дональд Трамп

«Это самое большое унижение в истории нашей страны», — заключил Трамп.

Риск для американцев

Трамп считает, что около 40 тыс. американцев, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов.

«Подумайте, что происходит сейчас. Я слышал, что по меньшей мере 40 тыс. американцев <…>, “Талибан” — это хорошие бойцы, я говорю вам, мы должны отдать им должное, — сказал он. — <…> “Талибан” окружил аэропорт. Кто знает, как они отнесутся. <…> Если они умны, то должны позволить американцам улететь».

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«Были ситуации с двумя, тремя, четырьмя заложниками. Мы получили 40 тыс. американцев, не считая тех людей, которые нам помогали в Афганистане, — отметил Трамп. — Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. 40 тыс. потенциальных заложников, минимум 11 тыс., но это может быть 40 тыс. Никто не знает, насколько много».

Угроза хищения данных

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской технике, считает Трамп.

В мае газета Stars and Stripes сообщила, что американские военные в спешке покинули свою базу в районе военного аэродрома в провинции Кандагар, бывшую некогда крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане, при этом не скоординировав свои действия с правительственными войсками.

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«Я намеревался забрать все военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — сказал он.

Помимо этого, Трамп также обосновал свои планы забрать всю американскую технику тем, что «знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться».

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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