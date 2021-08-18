МИД РФ назвал шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане

Она уточнила, что с ужасом наблюдает те заявления, которые в настоящее время «раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, — запевка хорошая, действительно так, — и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана» — отметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, но и реакция демократического мира на этот кризис.
Накануне Каллас подчеркнула, что более точное число людей, которым Эстония может предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни. Она также заверила, что страна хочет внести свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, передает ее слова пресс-служба правительства страны.
В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.
17 августа ВВС США заявили об обнаружении человеческих останков в нише шасси вернувшегося из Кабула военно-транспортного самолета C-17. Как отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, друзья и союзники США получают поддержку американского правительства, идет круглосуточная работа над тем, чтобы эвакуировать людей из азиатской страны.
Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.
В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.
15 августа талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.
На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.
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