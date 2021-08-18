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10:32 (мск), источник: РБК

Горбачев назвал единственно правильный путь для России

Развитие государства возможно только в случае отстаивания принципов демократии и правового государства и исключения «любой возможности узурпации власти» и авантюр, считает экс-президент СССР.

Источник: РИА "Новости"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает демократическое развитие единственным правильным путем. Об этом он заявил по случаю 30-й годовщины августовских событий 1991 года, передает «РИА Новости».

Он отметил, что государство и общество всегда должны отстаивать принципы демократии и правового государства и исключать «любую возможность узурпации власти, авантюристических действий».

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«Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — сказал Горбачев.

18 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа президент СССР был отстранен от власти членами ГКЧП, выступавшими за сохранение Советского Союза. По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. Члены ГКЧП ввели в Москву войска. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение и были распущены, а Горбачев вернулся в Москву.

«Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти», — рассказал бывший президент.

«Авантюра путчистов» была провалена благодаря проявленной твердости президента и мужеству тысяч людей, отметил он.

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