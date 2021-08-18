12:30 (мск), источник: ТАСС
Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не будет делать обязательной замену бумажного паспорта
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«Принято решение не делать это [замену бумажного паспорта смарт-картой] обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на
Ранее Шадаев сообщил о планах принять решение о замене бумажного паспорта