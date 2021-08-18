14:48 (мск), источник: ТАСС
Пашинян назвал союз с Россией важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении
Новое правительство Армении представит свою программу в парламенте 24 августа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются важнейшими гарантиями безопасности Армении. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил
«Важным фактором обеспечения безопасности Армении является
Премьер Армении добавил, что разблокировка всех транспортных коммуникаций также является одним из приоритетов его программы. «Армения готова взять на себя свою долю ответственности, чтобы установить долгосрочный мир в регионе», — добавил он.
По словам главы армянского кабмина, «защита территориальной целостности и суверенитета Армении, а также решение вопроса Арцаха (непризнанная
Экономические отношения
Правительство Армении и компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД — прим. ТАСС) договорились до 2024 года инвестировать в железнодорожную инфраструктуру страны примерно $78 млн.
«Мы приобрели очень важную договоренность с ЮКЖД. Суть в том, что до 2024 года в железнодорожную инфраструктуру страны должно быть инвестировано 39 млрд драмов ($78 млн). Очень важно констатировать, что до 2024 года у нас будут ЖД нового уровня», — добавил Пашинян.