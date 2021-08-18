Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: учреждение Русского географического общества Появление слова "телевидение", учреждение Русского географического общества и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
16Последствия землетрясения на Гаити
14:48 (мск), источник: ТАСС

Пашинян назвал союз с Россией важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении

Новое правительство Армении представит свою программу в парламенте 24 августа.

Источник: AFP 2021

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются важнейшими гарантиями безопасности Армении. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу», — заявил он.

Читайте также
Горбачев назвал единственно правильный путь для России

Премьер Армении добавил, что разблокировка всех транспортных коммуникаций также является одним из приоритетов его программы. «Армения готова взять на себя свою долю ответственности, чтобы установить долгосрочный мир в регионе», — добавил он.

По словам главы армянского кабмина, «защита территориальной целостности и суверенитета Армении, а также решение вопроса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) — основной пункт программы нового правительства».

Экономические отношения

Правительство Армении и компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД — прим. ТАСС) договорились до 2024 года инвестировать в железнодорожную инфраструктуру страны примерно $78 млн.

«Мы приобрели очень важную договоренность с ЮКЖД. Суть в том, что до 2024 года в железнодорожную инфраструктуру страны должно быть инвестировано 39 млрд драмов ($78 млн). Очень важно констатировать, что до 2024 года у нас будут ЖД нового уровня», — добавил Пашинян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Государства купируют вирус: в мире возвращают карантинные меры
С 1 сентября повысят пособия: на сколько вырастут выплаты
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Тест: Помните ли вы столицы стран мира?
Антитела не обнаружены у 18% переболевших COVID-19 бессимптомно
Горбачев назвал единственно правильный путь для России
Hi-Tech
Ученые вырастили мини-мозг с глазами (фото) Посмотрите на него
Горячие темы на Авто
Китайцы наступают? 226
Как в воду глядел. 136
а меня чуть не украл НЛО... 115
Я бы послушал --- 96
Кино
23-летняя дочь Бодрова впервые появится в главной роли в кино Ольга Бодрова снялась в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
Леди
65-летняя Лариса Долина блеснула на отдыхе в ярком купальнике Певица показала «честные» пляжные видео.
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь