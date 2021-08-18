Джонсон назвал условия признания «Талибана»

Соединенное Королевство было готово к сценарию падения афганского правительства и задействовало все силы, чтобы эвакуировать оставшихся в стране британских граждан. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил в среду, 18 августа, выступая в палате общин. Он также подчеркнул необходимость получения от «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) определенных гарантий прежде чем признавать новый режим в Афганистане.
События в Афганистане разворачивались быстрее, чем предсказывал даже сам «Талибан». Но неверно говорить, что британские власти не были подготовлены к такому исходу: мы закладывали такой сценарий в наши планы.
Борис Джонсонпремьер-министр Великобритании
По словам Джонсона, «Талибан» не препятствует вывозу из Афганистана британских граждан. При этом премьер сказал, что не готов доверять обещаниям талибов о соблюдении прав человека и отказа от мести афганцам, работавшим с поддерживаемым Западом правительством страны.
«Мы должны считаться с существующими реалиями, что в Афганистане произошла смена (политического) режима. Мы (в правительстве) приняли решение о том, что признавать новые власти в Афганистане преждевременно», — сказал Джонсон, уточнив, что сначала нужно договориться об основополагающих правилах, которым должен придерживаться новый режим. «Мы будем судить об этом режиме (талибах), основываясь на его действиях, а не словах», — подчеркнул премьер.
После успешного наступления на столицу Афганистана — Кабул — представители «Талибана» объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений.
Несколько депутатов из правящей Консервативной партии раскритиковали решение Джонсона о выводе войск из Афганистана. Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат, служивший в Афганистане, назвал «постыдным» заявление президента США Джо Байдена о том, что солдаты правительственной армии не стали защищать свою страну. «Те, кто не защищал цвета своей страны, не должен критиковать тех, то делал это», — сказал он. Тугендхат также призвал исправить ситуацию, когда решение одной страны — США — заставляет их партнеров по НАТО делать то же самое.
Депутат-консерватор Тобиас Элвуд возмутился тем, что Британия не смогла заполнить вакуум, оставленный после вывода американских войск из Афганистана.
Джонсон ответил, что главная задача, которую преследовало НАТО в Афганистане — зачистка страны от боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) — была выполнена. Премьер также назвал «иллюзией» мнение о способности Великобритании в одиночку предотвратить захват Афганистана талибами.
Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа и, заняв президентский дворец, объявили о полном контроле над Афганистаном. На тот момент президент Ашраф Гани бежал из страны. По словам Гани, он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.