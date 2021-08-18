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15:44 (мск), источник: Life.ru

Литва обвинила белорусских силовиков в нарушении границы вместе с мигрантами

По версии Вильнюса, пограничники из соседней республики были пойманы на нарушении, когда «выталкивали» толпу нелегалов со своей территории обратно в Литву.

Источник: AFP 2021

МИД Литвы направил Минску ноту протеста, заявив о провокации на границе. Поводом стал инцидент, произошедший в приграничном Шальчининкайском районе, где белорусские пограничники, по версии Вильнюса, «втолкнули» группу нелегальных мигрантов на территорию соседнего государства и якобы сами при этом пересекли границу.

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«Белорусские силовые структуры, вооружённые щитами и средствами борьбы с беспорядками, насильно втолкнули группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами зашли на территорию Литвы», — сообщил в среду литовский МИД.

По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, государственную границу прибалтийской республики незаконно пересекли двенадцать белорусских силовиков. Произошедшее она назвала «дерзкой провокацией» и уведомила о дополнительном усилении охраны границы. Отреагировал на произошедшее и глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это ещё одной провокацией, повышением температуры в уже достаточно напряжённой ситуации», — приводит слова министра агентство Sputnik Литва.

Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил». В то же время белорусская пограничная служба постоянно сообщает о фактах негуманного поведения со стороны военнослужащих страны по отношению к мигрантам. Так, например, сообщалось, что литовцы вывезли и бросили у границы беременную женщину без сознания. Позже в тяжёлом состоянии её доставили в одну из белорусских больниц.

Ранее власти Латвии также ввели региональный режим ЧС в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть в страну с территории Белоруссии.

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