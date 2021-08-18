Президент Афганистана с семьей нашел убежище в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил МИД ОАЭ.
«ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.
Гани сбежал из Афганистана в тот же день, когда запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о полном захвате республики — 15 августа. Политик объяснил, что хотел избежать кровопролития, так как в противном случае боевики напали бы на Кабул. Вместе с ним, по данным TOLO News, страну покинули советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Посольство России в Афганистане сообщило, что Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе заявил, что во время бегства из страны Гани «украл $169 млн из государственной казны».
Чиновник из правительства Афганистана Саджад Нуристани говорил Asia-Plus, что президент улетел в Таджикистан. Власти Таджикистана опровергли информацию о том, что самолет Гани садился в стране, и заявили, что не получали соответствующий запрос от афганской стороны. Дочь афганского маршала Абдурашида Дустума Рохила 16 августа сообщила, что самолет президента, некоторое время покружив над Душанбе, направился в сторону Омана.
Источники службы «Радио Свобода» (признано иноагентом) в Таджикистане сообщили, что авиационные власти Таджикистана согласовали полет Гани через территории Узбекистана, Туркменистана и Ирана. В свою очередь, власти Таджикистана, а также Казахстана и Узбекистана отрицали, что Гани пересекал границы этих стран.
Министр обороны Афганистана, генерал Бисмилла Хан Мохаммади попросил Интерпол задержать бежавшего президента «за продажу родины».
«Талибан» после захвата страны объявил всеобщую амнистию для правительственных чиновников и призвал к возобновлению работы государственных учреждений. Талибы пока не объявили о назначении кабинета министров, главы правительства и других руководителей государства. Формально эти посты занимают члены прежнего правительства.