19:08 (мск), источник: Коммерсантъ
США подтвердили, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула
Американские военные открывали предупредительный огонь для сдерживания толпы в аэропорту Кабула при эвакуации, сообщил
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«Американские солдаты не стреляли ни по афганцам, ни по
Джон Кирби сообщил о нескольких смертях, основываясь на «визуальных свидетельствах» и на заявлениях ВВС США. «Однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших», — сказал господин Кирби. Он выразил соболезнования семьям погибших.
Эвакуация людей из Кабула началась после захвата столицы Афганистана талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). Сотни человек приехали в аэропорт, чтобы улететь в другие страны. США эвакуировали больше 3 тыс. человек. По информации СМИ, во время давки погибли не менее десяти человек.