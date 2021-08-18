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19:08 (мск), источник: Коммерсантъ

США подтвердили, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула

Американские военные открывали предупредительный огонь для сдерживания толпы в аэропорту Кабула при эвакуации, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. По его словам, в результате стрельбы никто не пострадал. Он также подтвердил, что несколько человек погибли при эвакуации.

Источник: AFP 2021

«Американские солдаты не стреляли ни по афганцам, ни по кому-либо еще. Насколько мы знаем, эти выстрелы были сделаны не в ответ на какие-то враждебные действия, а для обеспечения контроля над толпой», — сказал господин Кирби журналистам (цитата по CNN). Он отметил, что американские военные таким образом хотели обеспечить безопасность в аэропорту.

Джон Кирби сообщил о нескольких смертях, основываясь на «визуальных свидетельствах» и на заявлениях ВВС США. «Однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших», — сказал господин Кирби. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Эвакуация людей из Кабула началась после захвата столицы Афганистана талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). Сотни человек приехали в аэропорт, чтобы улететь в другие страны. США эвакуировали больше 3 тыс. человек. По информации СМИ, во время давки погибли не менее десяти человек.

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