Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: учреждение Русского географического общества Появление слова "телевидение", учреждение Русского географического общества и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Затопления в Керчи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
22:05 (мск), источник: РБК

Гани выступил с обращением впервые после побега из Афганистана

Гани пообещал вернуться в Афганистан и опроверг сообщения о том, что бежал с крупной суммой наличных. Ранее в посольстве России в республике сообщили, что вертолет президента был набит деньгами.

Источник: РИА "Новости"

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики.

«Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития», — сказал он в видеообращении (цитата по Al Jazeera).

По словам Гани, уехать из страны его вынудила охрана. Он добавил, что покинул Афганистан, оставив большую часть своего имущества, в частности ценные книги, и «конфиденциальные документы».

Гани также назвал лживыми и «совершенно безосновательными» обвинения в том, что он уехал из страны, взяв с собой крупную сумму денег. «Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — сказал он (цитата по ТАСС).

Помимо этого, Гани пообещал «вернуться в свою страну».

Он добавил, что до возвращения на родину «ведет консультации с другими», не уточнив, кого имеет в виду.

Читайте также
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*

Гани сбежал из Афганистана, когда представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) объявили о полном захвате республики и вплотную подошли к Кабулу.

Вертолет сбежавшего Гани был набит деньгами, заявил пресс-секретарь посольства России в Афганистане Никита Ищенко.

«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал он.

Где находится президент, несколько дней было неизвестно. 18 августа Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что Гани и его семья прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. По словам источников YJC, президент госпитализирован.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Талибы объявили о захвате Афганистана
 В России разыграют призы по ?100 тыс. среди вакцинированных
Москвичей оштрафовали на ?20 млн за отсутствие ПЦР после выезда за рубеж
Шесть российских спортсменов дисквалифицированы за допинг
В ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию
Государства купируют вирус: в мире возвращают карантинные меры
У берегов Кипра вырос «подводный лес» стоимостью 1 млн долларов
100 тысяч за прививку: как выиграть денежный приз при вакцинации
Тест: Помните ли вы столицы стран мира?
Здоровье
МакSим испугала поклонников худобой после реанимации Она постепенно восстанавливается после ковида.
Авто
Зачем уток возят на завод Rolls-Royce в кроссовере Cullinan Автопроизводитель отчитался о доставке семи крякающих пассажиров на свою территорию
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1019
Крик души! Больше нет сил... 748
Балтийские каникулы 625
Забавные картинки 448
Леди
Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols На празднике присутствовали лишь близкие.
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь