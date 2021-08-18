Гани выступил с обращением впервые после побега из Афганистана

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики.
«Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития», — сказал он в видеообращении (цитата по Al Jazeera).
По словам Гани, уехать из страны его вынудила охрана. Он добавил, что покинул Афганистан, оставив большую часть своего имущества, в частности ценные книги, и «конфиденциальные документы».
Гани также назвал лживыми и «совершенно безосновательными» обвинения в том, что он уехал из страны, взяв с собой крупную сумму денег. «Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — сказал он (цитата по ТАСС).
Помимо этого, Гани пообещал «вернуться в свою страну».
Он добавил, что до возвращения на родину «ведет консультации с другими», не уточнив, кого имеет в виду.
Гани сбежал из Афганистана, когда представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) объявили о полном захвате республики и вплотную подошли к Кабулу.
Вертолет сбежавшего Гани был набит деньгами, заявил пресс-секретарь посольства России в Афганистане Никита Ищенко.
«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал он.
Где находится президент, несколько дней было неизвестно. 18 августа Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что Гани и его семья прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. По словам источников YJC, президент госпитализирован.