02:37 (мск), источник: Известия
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Россия для мирного урегулирования проблем в Афганистане будет делать акцент на
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Он уточнил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан по аналогии с Сирией нет.
«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на
По словам секретаря Совбеза, для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует Московский формат.
«Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — добавил политик.
Он подчеркнул, что приоритетная задача сейчас — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.
«Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство», — заключил Патрушев.