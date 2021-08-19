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01:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал неизбежным хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Источник: AFP 2021

«Идея о том, что каким-то образом есть способ выбраться без последующего хаоса — я не знаю, как это происходит», — сказал Байден.

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По его словам, вероятность такого развития событий учитывалась при принятии решения о выводе войск.

«Выбор был простым. Если бы я сказал, “мы остаемся”, тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных войск», — добавил президент.

Ранее Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане. Он подчеркнул, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

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