Лидер сопротивления талибам в провинции Панджшер призвал Запад помочь оружием

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать “великим арсеналом демократии”, как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну, — отметил он. — С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях».
Ахмад Масуд добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа.
«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер — последний оплот свободы Афганистана, — продолжил он. — Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения».
«Если командиры “Талибана” начнут наступление, они встретят мощное сопротивление с нашей стороны. Флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой нашей позицией, как флаг Объединенного национального фронта 20 лет назад. Но мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас», — продолжил Масуд.
14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.
После этого радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
Во вторник занимавший при Ашрафе Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев «присоединиться к сопротивлению» «Талибану», подчеркнув, что «ни при каких обстоятельствах не покорится» боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала Al-Alam, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.